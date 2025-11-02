Commemorazione dei defunti corona d' alloro per i caduti della polizia

Agrigentonotizie.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Omaggio ai caduti della polizia di Stato, questa mattina, in Questura. A deporre una corona d'alloro sulla stele commemorativa sono stati il prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo e il questore Tommaso Palumbo.  In occasione del giorno dedicato alla Commemorazione dei defunti, è stato fatto un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

commemorazione defunti corona dCommemorazione dei defunti alla Scuola Superiore di Polizia di Roma con il Prefetto Vittorio Pisani - Oggi, presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, si è tenuta una solenne cerimonia in memoria dei defunti, alla presenza del Capo della Polizia – Direttore Generale della ... Si legge su ilmessaggero.it

commemorazione defunti corona dCatanzaro, i carabinieri rendono onore ai militari caduti in servizio - CATANZARO Questa mattina, a Catanzaro, nel giorno della ricorrenza della commemorazione dei defunti, si è tenuta la cerimonia di deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti, ubicato all’ ... Segnala corrieredellacalabria.it

Messina, al Gran Camposanto la commemorazione defunti del Corpo di Polizia municipale | INFO e DATA - Nell’ambito delle iniziative dedicate alla Commemorazione dei Defunti, domenica 2 novembre 2025, alle ore 9. Da strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Commemorazione Defunti Corona D