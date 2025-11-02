Commemorazione dei defunti corona d' alloro per i caduti della polizia
Omaggio ai caduti della polizia di Stato, questa mattina, in Questura. A deporre una corona d'alloro sulla stele commemorativa sono stati il prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo e il questore Tommaso Palumbo. In occasione del giorno dedicato alla Commemorazione dei defunti, è stato fatto un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
