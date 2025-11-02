Commemorazione dei defunti cerimonia al cimitero di Condera

Reggiotoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel giorno della commemorazione dei defunti, la chiesa, le autorità cittadine politiche, civili, militari, i cittadini rinnovano, come ogni anno, il momento di preghiera al cimitero comunale di Condera.Alle ore 11 verrà celebrata una santa messa, officiata dall’arcivescovo metropolita di Reggio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

commemorazione defunti cerimonia cimiteroDomenica 2 novembre, Commemorazione dei Defunti: al Cimitero comunale celebrazione eucaristica e processione con autorità e confraternite - Si terrà domenica 2 novembre prossimo, presso il Cimitero comunale, la tradizionale cerimonia in occasione della Commemorazione dei Defunti. Riporta corriereofanto.it

commemorazione defunti cerimonia cimiteroCommemorazione dei defunti: orari, navetta gratuita e cerimonia religiosa al cimitero di Eboli - In occasione della commemorazione dei defunti, anche quest’anno il civico cimitero di via Foscolo a Eboli resterà aperto nei giorni 1 e 2 novembre, dalle ore 7. Secondo infocilento.it

commemorazione defunti cerimonia cimiteroBrescia, commemorazione defunti: tutte le celebrazioni al Vantiniano - Da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre all'interno del camposanto un servizio gratuito di bus navetta. Secondo quibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Commemorazione Defunti Cerimonia Cimitero