Commemorazione dei defunti celebrazione nel cimitero monumentale Necropoli cittadine aperte fino alle 18
Si terrà questa mattina alle ore 10, presso l’altare della Patria della Chiesa madre del cimitero monumentale di Bari, la cerimonia commemorativa in occasione della giornata dei defunti. La messa commemorativa sarà officiata dall’arcivescovo di Bari Giuseppe Satriano, alla presenza, tra gli altri. 🔗 Leggi su Baritoday.it
#Buongiorno, Buon 2 Novembre 2025: IMMAGINI e FRASI per la Commemorazione dei Defunti - facebook.com Vai su Facebook
Commemorazione dei defunti Il Comune di Ciampino ricorda tutti i suoi defunti. Ecco il programma di domenica 2 novembre, che si svolgerà presso il Cimitero comunale di via Superga: comune.ciampino.roma.it/it/news/commem… #Ciampino #Defunti #Perno - X Vai su X
Commemorazione dei defunti a Reggio: al Cimitero la Messa dell’arcivescovo Morrone - Si rinnova il tradizionale momento di preghiera al Cimitero monumentale di Condera, con la Messa celebrata dall’arcivescovo Morrone ... Segnala citynow.it
Domenica 2 novembre, Commemorazione dei Defunti: al Cimitero comunale celebrazione eucaristica e processione con autorità e confraternite - Si terrà domenica 2 novembre prossimo, presso il Cimitero comunale, la tradizionale cerimonia in occasione della Commemorazione dei Defunti. Lo riporta corriereofanto.it
Commemorazione defunti: Terni, celebrazioni al cimitero e in cattedrale con mons. Soddu - La commemorazione dei defunti è una ricorrenza che accomuna non solo i credenti, ma tutte le persone che si recano in questi giorni al cimitero. Da agensir.it