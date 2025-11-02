Commemorazione Defunti Papa al Verano
16.30 Arrivato al cimitero monumentale del Verano a Roma, il Papa ha deposto rose bianche ai piedi di una tomba, prima della Messa per i Morti. I nostri defunti, ha detto, "nel giorno della morte ci hanno lasciato, ma li portiamo sempre con noi nella memoria del cuore. E ogni giorno, in tutto ciò che viviamo, questa memoria è viva". Immagini, luoghi, profumi, prosegue, "ci parlano di coloro che abbiamo amato e non sono più tra noi, e tengono acceso il ricordo". La messa concelebrata dal cardinale vicario Reina. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
