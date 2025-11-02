Commemorazione defunti | orari cimiteri modifiche viabilità bus speciali
Domenica 2 novembre è il giorno della commemorazione dei defunti, una giornata con allerta meteo gialla, ma i cimiteri sono aperti, il Comune di Genova per voce della sindaca Silvia Salis ha ricordato: "Invitiamo tutti i genovesi e i visitatori alla massima prudenza, soprattutto nei cimiteri in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Buongiorno, Buon 2 Novembre 2025: IMMAGINI e FRASI per la Commemorazione dei Defunti - facebook.com Vai su Facebook
Commemorazione dei defunti Il Comune di Ciampino ricorda tutti i suoi defunti. Ecco il programma di domenica 2 novembre, che si svolgerà presso il Cimitero comunale di via Superga: comune.ciampino.roma.it/it/news/commem… #Ciampino #Defunti #Perno - X Vai su X
Commemorazione dei defunti, orari di apertura dei cimiteri - Cimiteri aperti in occasione della Commemorazione dei Defunti, da oggi, 30 ottobre a domenica 2 novembre, con orario continuato dalle 8 ... 98zero.com scrive
Commemorazione Defunti 2025 Messina: orario Gran Camposanto e viabilità - Per la Commemorazione dei Defunti 2025 a Messina disposti gli orari di apertura del Gran Camposanto e i cambiamenti di viabilità. Si legge su normanno.com
Commemorazione defunti: orari apertura cimiteri - In occasione della Commemorazione dei Defunti, da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre, il Gran Camposanto e i cimiteri suburbani resteranno aperti con orario continuato dalle ore 8 alle 16. Come scrive msn.com