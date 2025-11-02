comics il gabibbo sorprende i fan vestito da goldrake

Lucca, 2 novembre 2025 - Il Gabibbo ha spento 35 candeline e ha scelto un palcoscenico d’eccezione per farlo: il Lucca Comics & Games 2025. Il pupazzone rosso ideato da Antonio Ricci, volto storico di Striscia la Notizia dal lontano 1° ottobre 1990 e conduttore di Paperissima Sprint, ha celebrato il suo compleanno in trasferta tra fumetti, cosplay e applausi. L’appuntamento speciale con i più piccoli si è tenuto al Real Collegio, sede di Lucca Junior, dove il Gabibbo ha regalato un’ora di pura allegria e partecipazione attiva. Ad accompagnarlo sul palco Luca Bergamaschi, storico animatore di Striscia, e Vittoria Ricci, tuttofare del programma e curatrice del Museo di Striscia la Notizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

