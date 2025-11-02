Come sta oggi Platinette dopo il secondo ictus che ha avuto?

Platinette, dopo il secondo ictus, racconta la sua riabilitazione a Le Iene: «Sono un miracolato». La dottoressa rivela quante possibilità ci sono che torni come prima. Scopriamo di seguito tutti i dettagli! Leggi anche: Paura per Platinette in ospedale: Mauro Coruzzi ricoverato, cosa sta succedendo? A distanza di alcuni mesi dal secondo ictus, Mauro Coruzzi, conosciuto dal grande pubblico come Platinette, è tornato a raccontarsi con coraggio e lucidità. Nel corso di un servizio andato in onda su Le Iene, l’artista e conduttore televisivo ha parlato per la prima volta della malattia che lo ha colpito lo scorso febbraio, definendosi senza esitazione «un miracolato». 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Come sta oggi Platinette dopo il secondo ictus che ha avuto?

