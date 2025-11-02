Come si ruba a un bancomat? Lo si fa saltare in aria

Nelle prime ore dell’8 agosto 2020, tre ragazzi olandesi hanno attraversato il confine tra Olanda e Germania, diretti verso una filiale poco frequentata della Sparkasse, la più estesa rete di casse di risparmio pubbliche tedesche. La succursale si trovava al piano terra di un edificio di mattoni marroni nel villaggio di Wachtendonk a servizio della comunità locale con un bancomat che, quella mattina, custodiva almeno 160.000 euro. I tre, tutti intorno ai 20 anni, appartenevano a una banda specializzata nel rapinare sportelli isolati, rurali e ben forniti di contante. Erano partiti dal loro paese dopo il tramonto, con taniche di benzina per il viaggio di ritorno e polvere da sparo ricavata da fuochi d’artificio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Come si ruba a un bancomat? Lo si fa saltare in aria

Approfondisci con queste news

Badante ruba il bancomat del suo assistito ultracentenario e gli svuota il conto - facebook.com Vai su Facebook

Fiorentino, esplosione nella notte: banda fa saltare il bancomat della BSI - Un forte boato ha svegliato di soprassalto i residenti di Fiorentino la scorsa notte, intorno all’1. Si legge su altarimini.it

Fanno saltare il bancomat a Pieve Porto Morone - Questa volta è toccato alla banca Crédit Agricole di via Roma, il boato è esploso nella notte tra lunedì e martedì ... Scrive laprovinciapavese.gelocal.it

Fanno saltare il bancomat Banda di 4 incappucciati poi scappa con i soldi - Quattro incappucciati hanno fatto esplodere lo sportello bancomat della filiale di Crèdit Agricol di Pieve Porto Morone che si trova in via Roma. Segnala laprovinciapavese.gelocal.it