Com'è morto Pier Paolo Pasolini 50 anni dalla scomparsa tra verità giudiziaria e teorie del complotto
Sono trascorsi 50 anni dall'omicidio di Pier Paolo Pasolini, trovato morto all'Idroscalo di Ostia il 2 novembre del 1975. Il delitto, la confessione di Giuseppe Pelosi, la ritrattazione 30 anni dopo e le teorie del complotto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Commemorazione di Pier Paolo #Pasolini, nato a Bologna il 5 marzo 1922 e morto assassinato nella notte tra il 1° e il 2 novembre 1975 all'Idroscalo di Ostia. Video realizzato da Ercole Ammiraglia LaMandragola https://www.facebook.com/share/r/19weiU Vai su Facebook