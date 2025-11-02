Com'è morto Pier Paolo Pasolini 50 anni dalla scomparsa tra verità giudiziaria e teorie del complotto

Sono trascorsi 50 anni dall'omicidio di Pier Paolo Pasolini, trovato morto all'Idroscalo di Ostia il 2 novembre del 1975. Il delitto, la confessione di Giuseppe Pelosi, la ritrattazione 30 anni dopo e le teorie del complotto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

