Come hanno fatto decine di falsi nutrizionisti a ingannare l’Italia intera | il giallo della pseudo-università toscana
Avevano “conseguito” falsi titoli presso un ateneo toscano collegato ad una struttura svizzera. Poi avevano cominciato a lavorare come nutrizionisti. Cosa hanno scoperto le autorità. Elaboravano piani alimentari, prescrivevano integratori, proteine, amminoacidi e, in alcuni casi, anche sostanze dopanti. Per farlo, esibivano un titolo senza alcun valore conseguito in una pseudo-università toscana. (GUARDIA DI FINANZA FOTO) – Notizie.com Un esercito di falsi nutrizionisti è stato scoperto nelle scorse ore dalla guardia di finanza di Firenze, coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo toscano. 🔗 Leggi su Notizie.com
