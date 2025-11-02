Come goderti i database rétro su Football Manager 26 | guida semplice per rigiocare epoche d’oro

Scopri come importare database rétro su FM26 e rivivere stagioni leggendarie con kit, face-pack e motore match aggiornato. La versione beta di Football Manager 26 sta per fare spazio alla versione definitiva (in uscita il 4 novembre 2025) e l’entusiasmo della community è alle stelle. Se sei tra i boomer, tra i nostalgici, tra quelli che vogliono non limtarsi alla realtà moderna – potresti voler giocare con i calciatori che hanno segnato la tua infanzia la tua giovinezza. E se quindi ti stai chiedendo “ma è possibile giocare con database d’epoca (1990, 2000, ecc.) nel nuovo motore?”, la risposta è sì — e di seguito ti guidiamo passo passo per riuscire farlo. 🔗 Leggi su Esports247.it

