Com'è fatto il Grand Egyptian Museum | vista su Giza e 100mila reperti antichi

Fanpage.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 20 anni di lavori e un investimento da un miliardi di dollari, il Grand Egyptian Museum è stato finalmente inaugurato. Si estende su 500mila mq e ospita oltre 100mila reperti antichi: ecco comfatto il museo più grande al mondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Com 232 Fatto Grand