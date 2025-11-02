Lorenzo Giustino, dopo sei anni, torna a vincere un torneo Challenger. Lo fa sui campi veloci di Monastir, in Tunisia, dove a 34 anni è andato dove mai era riuscito in un torneo di questa categoria fuori dal rosso: alzare il trofeo di fronte al pubblico. L’ultimo successo del napoletano, 34 anni, risaliva infatti al 2019, ad Almaty, contro l’argentino Federico Coria. Negli ultimi tempi era anche riuscito a vincere un torneo Futures (ITF) M25 a Gijon, in Spagna, ma questa vittoria riesce a riportarlo al numero 229 del mondo, lui che era stato 127 e, nel 2020, aveva vinto (su due giorni) contro il francese Corentin Moutet una delle partite più lunghe della storia del Roland Garros, da 6 ore e 5 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Colpo di coda di Lorenzo Giustino, vincitore del Challenger di Monastir