Colpita in testa da un sasso mentre scala la Falesia Moai | grave una donna

Anconatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GENGA – Stava effettuando un'arrampicata sulla Falesia Moai quando è stata colpita in testa da un grosso sasso. Paura oggi pomeriggio per una donna di 40 anni, residente nelle Marche. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

