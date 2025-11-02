Colpita da un sasso alla testa durante la scalata 40enne in ospedale

2 nov 2025

Fabriano (Ancona), 2 novembre 2025 –  Colpita alla testa da un sasso durante un' arrampicata nel pomeriggio nel Fabrianese, una 40enne è stata prontamente soccorsa dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Marche ed è stata trasportata all’ ospedale Torrette di Ancona  a bordo dell’elicottero ‘Drago’ dei vigili del fuoco. L’incidente durante un’arrampicata nei pressi della Falesia Moai. L’incidente è accaduto nei pressi della Falesia Moai, nel Fabrianese. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Marche sono intervenuti sul posto e hanno intercettato la scalatrice ferita, una 40enne, residente nelle Marche, soccorrendola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

