Colpita da un sasso alla testa durante la scalata 40enne in ospedale
Fabriano (Ancona), 2 novembre 2025 – Colpita alla testa da un sasso durante un' arrampicata nel pomeriggio nel Fabrianese, una 40enne è stata prontamente soccorsa dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Marche ed è stata trasportata all’ ospedale Torrette di Ancona a bordo dell’elicottero ‘Drago’ dei vigili del fuoco. L’incidente durante un’arrampicata nei pressi della Falesia Moai. L’incidente è accaduto nei pressi della Falesia Moai, nel Fabrianese. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Marche sono intervenuti sul posto e hanno intercettato la scalatrice ferita, una 40enne, residente nelle Marche, soccorrendola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
E’ accaduto lungo il Raccordo A2 di Avellino. Tenta la truffa dello specchietto ma l’automobilista preso di mira è un dirigente della Polizia di Stato che quando ha capito che la sua vettura era stata colpita da un sasso prima di essere affiancata dall’auto del ven - facebook.com Vai su Facebook
Colpita da sasso alla testa durante scalata, una 40enne ferita - E' accaduto nel pomeriggio nei pressi della Falesia Moai, nel Fabrianese, in provincia di Ancona. Come scrive msn.com
Escursionista colpita in testa da un sasso perde la presa e precipita per 10 metri: si salva rimando appesa alla corda. Il compagno lancia l'Sos, è ferita - È rimasta appesa alla corda, fortunatamente, un'arrampicatrice svizzera che questa mattina, venerdì 10 ottobre, è precipitata dal Monte Brento. Scrive ilgazzettino.it