Colpi di mannaia contro la moglie quasi amputato il polso Arrestato cinese

L'uomo ha aggredito con una mannaia la moglie e il figlio di 20 anni. Una furia che sarebbe scoppiata per motivi di gelosia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Colpi di mannaia contro la moglie, quasi amputato il polso. Arrestato cinese

