Colpi d’arma da fuoco in piazza nel Napoletano | ucciso un 18enne era con un gruppo di amici

Un ragazzo di 18 anni è morto in ospedale a Castellammare di Stabia, dove era stato trasportato a causa di una ferita d’arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione riportata da Ansa, il 18enne – incensurato e che lavorava come operaio – sarebbe stato ferito a Boscoreale. Verso le 2.30 della scorsa notte, la vittima (originaria di Pompei) si trovava in piazza Pace – con un gruppo di altri ragazzi – quando due persone sono arrivate a bordo di uno scooter e hanno esploso un colpo di pistola ad altezza d’uomo. Il 18enne è stato colpito nella zona dell’ascella. Soccorso, è morto appena arrivato nell’ ospedale di Castellammare di Stabia dove sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata per avviare le indagini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

