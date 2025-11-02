Cologno Monzese | poliziotto e rapinatore arrestato in auto con la sua pistola

Cologno Monzese, 2 novembre 2025 – Tardo pomeriggio di venerdì, via Cavour a Cologno Monzese. Una trentaquattrenne peruviana chiama il 112: “C’è una macchina che mi sta inseguendo”, urla al telefono. La donna aggiunge un particolare tutt’altro che banale: sostiene di conoscere conducente e passeggero della Citroen C4, dice che hanno partecipato all’assalto armato di due settimane prima nell’azienda in cui lavora, una ditta di import-export di prodotti alimentari sull’asse Italia-Sudamerica. La segnalazione genera l’immediato intervento di diverse pattuglie del Radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni e della Tenenza di Cologno: i carabinieri intercettano l’auto e la bloccano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

