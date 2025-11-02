CMcom – Cura Spalletti? No la Juventus cura se stessa | c’è tutto per proseguire il cammino Verso lo Scudetto? Lo dice il tecnico e ne va preso atto

2025-11-02 10:37:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Gianni Balzarini 02 nov 2025, 11:37 Ultimi aggiornamenti: 02 nov 2025, 11:37 Il commento di parte bianconera all’indomani della prima di Spalletti, con tutti i segnali che ne sono derivati Seconda vittoria consecutiva, 5 gol realizzati, 2 subiti. Il trend sembra essersi invertito, però così come non si poteva certo parlare di cura Brambilla, non possiamo nemmeno completamente parlare, ed è chiaro, di cura Spalletti, anche se qualcosa di nuovo si è visto anche a livello tattico. Possiamo dire allora di una cura messa in atto dalla Juve stessa nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com