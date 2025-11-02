Clochard ucciso nel Torinese ha confessato il 62enne fermato per l' omicidio

A oltre un anno e mezzo di distanza c'è un presunto colpevole per l'omicidio di un senzatetto avvenuto il 19 gennaio del 2024 nel Torinese. Margin Wojciechowski, all'epoca 43 anni, viveva in una baracca alla periferia di Venaria Reale, tra la riva del torrente Stura e i binari della linea ferroviaria Torino-Ceres, ed era stato trovato senza vita coi segni di colpi di pistola di piccolo calibro. A sparare sarebbe stato un commesso del posto, Gualtiero Franchino, 62 anni, fermato nei giorni scorsi dal carabinieri del nucleo investigativo di Torino e dai colleghi della compagnia di Venaria Reale. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

