Claudio Amendola | Uso un test Covid positivo per saltare alcuni eventi Dopo Francesca Neri non sono più solo

Claudio Amendola ospite di Verissimo ha raccontato di aver riciclato dei test Covid positivi, che fece in passato, per "riciclarli e assentarmi ai matrimoni". L'attore ha rivelato di aver ritrovato l'amore: "Non sono più solo, ma vivo una cosa molto privata".