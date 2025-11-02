Claudio Amendola | Uso un test Covid positivo per saltare alcuni eventi Dopo Francesca Neri non sono più solo
Claudio Amendola ospite di Verissimo ha raccontato di aver riciclato dei test Covid positivi, che fece in passato, per "riciclarli e assentarmi ai matrimoni". L'attore ha rivelato di aver ritrovato l'amore: "Non sono più solo, ma vivo una cosa molto privata". 🔗 Leggi su Fanpage.it
“I Claudi” che spillano verità scomode? Siamo tutti seduti. FUORI LA VERITÀ arriva al cinema dal 6 novembre. Un film di Davide Minnella con Claudio Amendola, Claudia Gerini, Claudia Pandolfi, Leo Gassmann, Sara Drago, Eleonora Gaggero, Alice Luppare - facebook.com Vai su Facebook
I Cesaroni 7, Elena Sofia Ricci risponde a Claudio Amendola: "Chi ti vuole bene non ti ferisce" - Sui social, Elena Sofia Ricci punge Claudio Amendola dopo alcune dichiarazioni rilasciate in merito alla serie di Mediaset Come ormai ... Si legge su movieplayer.it
La reazione di Elena Sofia Ricci alle accuse di Claudio Amendola, polemico con chi non sarà nel cast de I Cesaroni - Dopo le parole polemiche di Claudio Amendola sull’assenza di alcuni attori dalla nuova stagione de I Cesaroni, tra cui Elena Sofia Ricci, la diretta interessata ha pubblicato una storia Instagram. Scrive fanpage.it
Elena Sofia Ricci, replica stizzita a Claudio Amendola: la verità su I Cesaroni 7/ Cos’ha detto - Nei giorni scorsi, durante l’Italian Global Series Festival di Rimini, si è tenuta la presentazione della nuova ... Si legge su ilsussidiario.net