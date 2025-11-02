Claudio Amendola l' infarto l' arresto per il furto di benzina l' amore per Francesca Neri la dipendenza da cocaina | Ne sono uscito per i miei figli
Il prossimo 6 novembre Claudio Amendola torna sul grande schermo con il film "Fuori la verità" del regista Davide Minnella. Dopo l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma. 🔗 Leggi su Leggo.it
