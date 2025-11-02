Claudio Amendola a Verissimo | 4 puntate de I Cesaroni finite 2 da terminare | Video Mediaset
Claudio Amendola a Verissimo ha presentato il suo ultimo film e parlato un po’ della sua vita privata. L’attore e regista ha sottolineato di essere sereno. Alla fine Silvia Toffanin gli ha chiesto qualcosa su I Cesaroni e Amendola ha svelato di aver terminato il lavoro su quattro puntate della serie e di essere in procinto di terminare a breve il lavoro da fare sulle altre 2 per poi consegnare il tutto. Dopo non dipenderà da lui. Sarà Mediaset a decidere il timing per la messa in onda. Ecco le sue parole nel video Mediaset. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
