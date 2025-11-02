Claudia Pandolfi e il matrimonio lampo con l’ex marito Massimiliano Virgili | In testa avevo un altro

La vita sentimentale di Claudia Pandolfi è stata molto avventurosa: l’attrice ha anche vissuto un matrimonio lampo durato appena un mese. Stiamo parlando delle nozze con Massimiliano Virgili; i due si erano sposati nel 1999, dopo quattro anni di fidanzamento. Tornando dalla luna di miele, dopo sole quattro settimane dal fatidico Sì, Claudia Pandolfi confessò al suo ex marito di volerlo lasciare perché non era più innamorata. Secondo il diretto interessato, però, nella sua testa c’era già un altro uomo (come poi confessato dalla stessa attrice): stiamo parlando di Andrea Pezzi. Claudia Pandolfi ha quindi lasciato il suo ex marito per il noto conduttore Andrea Pezzi, oggi compagno di Cristiana Capotondi “Claudia mi piantò un mese dopo le nozze. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Claudia Pandolfi e il matrimonio lampo con l’ex marito Massimiliano Virgili: “In testa avevo un altro”

