Classifica Radio per la seconda settimana consecutiva Senza Una Stupida Storia di Achille Lauro è il brano più ascoltato
Non ci sono grandi sorprese nella Classifica Radio, stilata da Earone sui dati della settimana dal 24 al 30 ottobre nella quale troviamo Achille Lauro, Tommaso Paradiso, Annalisa e Marco Mengoni nelle posizioni più alte. Partendo dalla #10, troviamo in discesa Be Mine di Kamrad, nuovo singolo dell’artista tedesco: il brano presente da tredici settimane in classifica ha raggiunto la #5 nella week numero 39. Brutta Storia di Emma sale dalla #11 alla #9: il brano che apre la nuova era musicale dell’artista salentina è stato firmato insieme ad Olly, Juli (che si è occupato anche della produzione) e Paolo Antonacci. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Altre letture consigliate
Classifica Radio EarOne – settimana 44 Le radio italiane parlano chiaro: è una settimana piena di sorprese tra Achille Lauro, Annalisa, Emma e Tiziano Ferro. Chi sale, chi scende, chi debutta? ? Scopri la Top 50 completa su All Music Italia. - X Vai su X
Classifica Radio EarOne settimana 44 del 2025... le canzoni più trasmesse dalle radio italiane. #achillelauro #Emma #TizianoFerro - facebook.com Vai su Facebook
Achille Lauro primo in classifica radio 24-30 ottobre 2025 - Achille Lauro domina la classifica radio dal 24 al 30 ottobre 2025 con "Senza una stupida storia". lifestyleblog.it scrive
Achille Lauro è primo in radio per la seconda settimana consecutiva - Per la seconda settimana consecutiva, il suo ultimo singolo “Senza una stupida storia” è al primo ... Come scrive radioitalia.it
Giorgia, “Golpe” vola in vetta alla Classifica Airplay Radio - Giorgia con “Golpe” vola al primo posto della Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne, dal 10 al 16 ottobre 2025. Scrive affaritaliani.it