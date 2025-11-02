Non ci sono grandi sorprese nella Classifica Radio, stilata da Earone sui dati della settimana dal 24 al 30 ottobre nella quale troviamo Achille Lauro, Tommaso Paradiso, Annalisa e Marco Mengoni nelle posizioni più alte. Partendo dalla #10, troviamo in discesa Be Mine di Kamrad, nuovo singolo dell’artista tedesco: il brano presente da tredici settimane in classifica ha raggiunto la #5 nella week numero 39. Brutta Storia di Emma sale dalla #11 alla #9: il brano che apre la nuova era musicale dell’artista salentina è stato firmato insieme ad Olly, Juli (che si è occupato anche della produzione) e Paolo Antonacci. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Classifica Radio, per la seconda settimana consecutiva, "Senza Una Stupida Storia" di Achille Lauro è il brano più ascoltato