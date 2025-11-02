Civitanovese missione a Osimo A caccia della prima vittoria
Anche stavolta, il refrain è il medesimo. La Civitanovese deve raggiungere il primo successo per risalire una classifica preoccupante, considerando l’ultimo posto in coabitazione con Jesina e Chiesanuova. Pure oggi, il banco di prova è ostico con i rossoblù ospiti dell’Osimana nella sfida del "Diana" (14.30). "Si tratta di una squadra forte, che in casa ne ha vinte 3 su 4", ricorda il tecnico rossoblù Daniele Marinelli in merito ai rivali. Per aggiungere: "i giallorossi puntano su corsa, agonismo e seconde palle. Bisogna farsi trovare pronti a questo tipo di partita. Siamo reduci da due buone prestazioni e dobbiamo ripeterci". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Kilian Breda sul podio cadetti, Tommaso Pierdomenico primo tra i 2016. Ottimi risultati per la squadra civitanovese anche nella classifica generale del circuito - facebook.com Vai su Facebook
Tari, c’è un milione da recuperare. Osimo, caccia ai furbetti: partono gli avvisi - Il Comune è pronto a far fronte ai mancati pagamenti della tassa sui rifiuti dello scorso anno. Segnala corriereadriatico.it
"Miss Grand Prix" C’e una civitanovese - C’è anche una ragazza di Civitanova tra le 24 aspiranti reginette che sabato 6 agosto a Pescara andranno a caccia della prestigiosa fascia di "Miss Grand Prix" nella finalissima nazionale presentata ... Scrive ilrestodelcarlino.it