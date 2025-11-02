civitanovese missione a osimo a caccia della prima vittoria

Anche stavolta, il refrain è il medesimo. La Civitanovese deve raggiungere il primo successo per risalire una classifica preoccupante, considerando l’ultimo posto in coabitazione con Jesina e Chiesanuova. Pure oggi, il banco di prova è ostico con i rossoblù ospiti dell’Osimana nella sfida del "Diana" (14.30). "Si tratta di una squadra forte, che in casa ne ha vinte 3 su 4", ricorda il tecnico rossoblù Daniele Marinelli in merito ai rivali. Per aggiungere: "i giallorossi puntano su corsa, agonismo e seconde palle. Bisogna farsi trovare pronti a questo tipo di partita. Siamo reduci da due buone prestazioni e dobbiamo ripeterci". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

