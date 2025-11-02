Civitanova Marche cade in moto nella notte e viene travolto da due auto | muore 48enne

L’incidente sulla Superstrada della Val di Chienti. L’uomo ha perso il controllo della Bmw ed è stato centrato mentre era a terra. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Civitanova Marche, cade in moto nella notte e viene travolto da due auto: muore 48enne

