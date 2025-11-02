Erling Haaland si conferma un autentico predatore d’area anche fuori dalla zona gol. Nella vittoria del Manchester City contro il Bournemouth, il norvegese ha firmato due reti, una delle quali partendo da metà campo. City-Bournemouth: il riassunto del match e il gol di Haaland. Ecco cosa scrive il Guardian: “Venerdì Pep Guardiola aveva suggerito che i compagni di squadra di Erling Haaland avrebbero potuto supportare il norvegese nella corsa al gol. Passano appena 48 ore e indovinate chi si prende ancora la scena – segnando due reti – per portare il Manchester City sul 2-1 all’intervallo, punteggio poi definitivo? È il fenomeno che ora conta 13 gol in Premier League e un totale impressionante di 98 reti in 107 presenze nella massima serie inglese” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sky Sport (Italia) (@skysport) “Il killer instinct di Haaland si è manifestato ancora una volta: a metà campo ha ricevuto un passaggio di Foden verso Nico González, si è girato e ha corso, ricevendo poi un pallone da Cherki, che lo ha servito vicino alla linea di metà campo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - City-Bournemouth finisce 3 a 1: Haaland segna partendo da dietro la linea di centrocampo – VIDEO