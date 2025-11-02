Cittadella mister Iori | Rimontare una partita ci mancava Classifica? Inutile guardare troppo in alto adesso

C’è un verbo che a Cittadella, da quando c’è Iori, si coniuga solo al presente: credere. Dopo la quarta vittoria consecutiva è legittimo, dopo il sesto risultato di fila è sacrosanto. E contro la Pro Vercelli, al “Piercesare Tombolato”, il credo granata si è trasformato in concretezza. Una. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Il Cittadella cala il poker! 2- 1 alla Pro Vercelli, continua la scalata in classifica di Iori - Castelli e Vita, a cavallo del primo e secondo tempo, ribaltano i piemontesi e conquistano il quarto successo consecutivo a mister Iori, rientrati a titolo definitivo in zona playoff ... Scrive padovaoggi.it

Cittadella, Mister Iori vuole di più: «Persi troppi punti per strada, accorciamo sulle squadre davanti» - Domenica 2 novembre alle 14:30 sbarca al Tombolato una Pro Vercelli galvanizzata dalla vittoriosa trasferta in Coppa Italia C contro la capolista Vicenza. Segnala padovaoggi.it

Cittadella, mister Iori traccia la via: «Lavorando così, possiamo toglierci qualche soddisfazione. Che fastidio il gol subito...» - Seconda vittoria di fila per i suoi ragazzi, la soddisfazione di mister Manuel Iori nel post gara di Ospitaletto ... Segnala today.it