Cittadella dello sport | pronta entro primavera

Proseguono i lavori che interessano la riqualificazione del centro sportivo Graziola a Faenza. Il progetto di una nuova cittadella dello sport, presentato nel 2022 e finanziato con circa 3 milioni di euro di risorse Pnrr, oltre a 1 milione di risorse proprie dell’Ente Locale per un totale complessivo fin qui di oltre 4 milioni di euro è in corso di esecuzione e rientra pienamente nel cronoprogramma obbligatorio dettato dal Piano di Ripresa e Resilienza che prevede il termine dei lavori e il pieno esercizio entro l’anno 2026. Dell’andamento dei lavori e dello stato dell’arte se n’è parlato nel corso dell’ultimo consiglio comunale stante un’interpellanza presentata dal consigliere Pd Nicolò Benedetti, ed inoltre negli ultimi giorni una delibera dirigenziale dell’Unione della Romagna Faentina ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei collegamenti all’interno della cittadella dello sport, scorporati dalle opere Pnrr, per 200mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

