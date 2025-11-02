Il tema della pulizia della città è stata al centro del dibattito nell’ultimo Consiglio comunale dopo la relazione del presidente di Asm Luigi Angiolini sulla situazione della multiservizi che gestisce igiene urbana, illuminazione votiva e distribuzione del gas. La consigliera di minoranza Rosanna Montani (lista Codogno Insieme 2.0) ha chiesto chiarimenti sulla raccolta differenziata ferma al 70% "con numero di contratti ancora uguale al 2018. Occorre intervenire: i cestini straripano e strade e marciapiedi restano sporchi". Più duro il giudizio di Giovanni Barbaglio (Pd) (nella foto): "Codogno è sporca e sembra abbandonata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Città sporca". La minoranza all’attacco