Città di Scandicci - concerto per violoncello e pianoforte Marina Margheri violoncello - Matteo Bogazzi pianoforte
Domenica 9 novembre 2025 – ore 11.00 - Concerto per violoncello e pianoforteMarina Margheri, violoncello - Matteo Bogazzi, pianoforteProgramma:LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827), Sonata in re maggiore op. 102 n. 2WITOLD LUTOS?AWSKI (1913-1994), GraveJOHANNES BRAHMS (1833-1897), Sonata in mi minore. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Con oltre 70 eventi diffusi in tutti i luoghi della cultura e della socialità di Scandicci, torna anche quest'anno Scandicci Open City Winter, un appuntamento atteso che è diventato negli anni un modo per vivere la città anche nei mesi più freddi attraverso la cultur - facebook.com Vai su Facebook