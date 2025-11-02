Città di Scandicci - concerto per violoncello e pianoforte Marina Margheri violoncello - Matteo Bogazzi pianoforte

Domenica 9 novembre 2025 – ore 11.00 - Concerto per violoncello e pianoforteMarina Margheri, violoncello - Matteo Bogazzi, pianoforteProgramma:LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827), Sonata in re maggiore op. 102 n. 2WITOLD LUTOS?AWSKI (1913-1994), GraveJOHANNES BRAHMS (1833-1897), Sonata in mi minore. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

