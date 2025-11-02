Tempo di lettura: 2 minuti “Napoli è la capitale italiana della creatività. La canzone napoletana vanta una tradizione antichissima e continua a rinnovarsi e rigenerarsi nel tempo. Partendo da questo straordinario patrimonio, voglio trasformare il talento dei giovani artisti campani in una vera e propria filiera produttiva, capace di creare occupazione e valorizzare l’immenso patrimonio musicale della Regione. Per farlo, è necessario promuoverla nel mondo in modo moderno e innovativo: non più solo nostalgia, ma creatività contemporanea che genera lavoro, turismo e identità”. Lo ha dichiarato l’on. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cirielli: “Filiera produttiva della musica napoletana per occupazione e creatività ”