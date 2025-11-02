Cinque persone denunciano gli abusi sessuali di Michael Jackson gli eredi risarciscono per 2,5 milioni di dollari e replicano | Accuse false è estorsione

Due milioni e mezzo di dollari. È la cifra pagata dagli eredi di Michael Jackson a cinque persone che sostengono che l’artista abbia abusato sessualmente di loro. A rivelarlo è il Financial Times, che ha avuto accesso ad assegni e corrispondenza. Nel 2020, le due parti avevano raggiunto un accordo di risarcimento di 16,5 milioni di dollari: adesso, il recente pagamento lo ha completato. Gli accusatori sono stati identificati come la famiglia Cascio, amici di lunga data di Jackson, le cui denunce sono però al centro di una disputa legale che minaccia di mettere in pericolo l’eredità del Re del Pop. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

