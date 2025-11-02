Cinque modi per dimagrire con il sonno

Che la qualità e la quantità del sonno siano importanti è qualcosa di lapalissiano: se non si dorme bene, la giornata successiva potrebbe essere un disastro. Ma quando questo accade per periodi prolungati, si possono verificare ricadute negative sulla salute: una di queste potrebbe essere l’aumento della massa corporea o la difficoltà a perdere peso. In un articolo di HealthLine sono annoverati i 5 modi in cui un buon sonno può aiutare a dimagrire (o a non ingrassare). Contrastare la tendenza all’obesità. L’ aumento di peso è associato al cosiddetto sonno breve, ossia quello inferiore a 6-7 ore per notte: in altre parole, dormire poco potrebbe contribuire allo sviluppo dell’obesità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

