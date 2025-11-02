Cinquant' anni senza Pasolini | commozione davanti alla tomba presenti Piotta e Davide Toffolo

Pordenonetoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Vengo dal Tagliamento, il mio testamento. Non c'è acqua più fresca che al mio paese. Candele accese, un acino alla volta. Da queste fontane immerse nel maggese”. Così Piotta e Davide Toffolo (Tre Allegri Ragazzi Morti) hanno scelto di omaggiare Pasolini a 50 anni dall’omicidio del poeta a Ostia. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

