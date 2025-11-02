cindy crawford e sua figlia kaia gerber bellissime e identiche sul red carpet a los angeles foto e video

Cindy Crawford e Kaia Gerber hanno confermato ancora una volta di essere una delle coppie madre e figlia più affascinanti del mondo dello spettacolo. Sul red carpet del LACMA Art + Film Gala 2025 di Los Angeles, le due modelle hanno attirato l’attenzione del pubblico con la loro presenza luminosa e un’eleganza che unisce due generazioni. Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford e dell’imprenditore Rande Gerber, ha scelto un abito rosso ciliegia interamente ricamato di paillettes, lungo fino ai piedi e con una profonda scollatura che ne sottolineava la figura slanciata. A completare l’insieme, un anello con una pietra nera e mani naturali, senza smalto colorato. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

