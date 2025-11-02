cielo coperto e pioggia nel pomeriggio rovesci a carattere temporalesco

Il tempo a Bergamo oggi – domenica 2 novembre – ci riserva cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 32mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2811m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: pioggia. Queste le previsioni di 3Bmeteo. Le previsioni in Lombardia Domenica. Un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con acquazzoni o temporali in attenuazione nel corso della serata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

