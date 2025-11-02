Cielo coperto e pioggia nel pomeriggio rovesci a carattere temporalesco

Bergamonews.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tempo a Bergamo oggi – domenica 2 novembre – ci riserva cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 32mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2811m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: pioggia. Queste le previsioni di 3Bmeteo. Le previsioni in Lombardia Domenica. Un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con acquazzoni o temporali in attenuazione nel corso della serata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

cielo coperto e pioggia nel pomeriggio rovesci a carattere temporalesco

© Bergamonews.it - Cielo coperto e pioggia, nel pomeriggio rovesci a carattere temporalesco

Leggi anche questi approfondimenti

cielo coperto pioggia pomeriggioMeteo Cefalù, oggi 30 ottobre: sole al mattino, nuvole nel pomeriggio e piogge in serata - Dopo un avvio soleggiato e temperature gradevoli, il cielo si coprirà progressivamente nel corso del pomeriggio, fino all’arrivo ... Lo riporta cefalunews.org

cielo coperto pioggia pomeriggioMeteo Torino Basilica Superga: oggi nubi sparse, Venerdì 31 e Sabato 1 cielo coperto - Giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, temperatura minima 10°C, massima 17°C ... ilmeteo.it scrive

Weekend di Ognissanti grigio sul Varesotto: nubi in arrivo e pioggia domenica - Un fine settimana dal sapore pienamente autunnale attende il Varesotto: il cielo, nel weekend di Ognissanti, resterà grigio e carico di nubi, con piogge attese soprattutto nella giornata di domenica. Lo riporta laprovinciadivarese.it

Cerca Video su questo argomento: Cielo Coperto Pioggia Pomeriggio