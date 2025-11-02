Ciclisti si tamponano durante il giro della domenica | una decina i feriti uno è grave

Rimini, 2 novembre 2025 – Erano quasi arrivati a casa, dopo un giro a tutta. Mentre percorreva gli ultimi km, un gruppo di ciclisti amatoriali è rimasto coinvolto questa mattina in un maxi incidente sulla Statale 16, poco prima dell’incrocio con la via Emilia. Una decina i ciclisti caduti. Uno di loro, un 50enne riminese, è stato portato all’ospedale ’Bufalini’ a Cesena a causa delle gravi condizioni. È ricoverato in medicina d’urgenza, ha riportato varie fratture, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Contusioni e traumi più lievi per tutti gli altri ciclisti rimasti coinvolti nella caduta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ciclisti si tamponano durante il giro della domenica: una decina i feriti, uno è grave

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

141 - 2R1C - Palermo si fa bella! Godetevi Palermo, non prima di aver fatto un giretto a Polignamo Mare con i ciclisti de La Storia in Bici, oppure se avete voglia di un giro un pò più estremo... beh, seguite Luca... in KIRGHIZISTAN. In questa puntata: * Il capo sc - facebook.com Vai su Facebook

Ciclisti si tamponano durante il giro della domenica: una decina i feriti, uno di loro portato al Bufalini - Mentre percorreva gli ultimi km, un gruppo di ciclisti amatoriali è rimasto coinvolto questa mattina in un maxi incidente s ... Secondo msn.com

Ciclista aggredita da due pitbull durante un giro in bici: braccia e gambe amputate - Stava facendo un giro in bicicletta insieme al fidanzato a Okmulgee, nello Stato americano dell’Oklahoma, quando è stata aggredita da due pitbull. Segnala blitzquotidiano.it