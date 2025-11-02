Ciclisti si tamponano durante il giro della domenica | una decina i feriti uno di loro portato al Bufalini

Rimini, 2 novembre 2025 – Erano quasi arrivati a casa, dopo un giro a tutta. Mentre percorreva gli ultimi km, un gruppo di ciclisti amatoriali è rimasto coinvolto questa mattina in un brutto incidente sulla Statale 16, poco prima dell’incrocio con la via Emilia. Una decina i ciclisti caduti. Uno di loro, un 50enne riminese, è stato portato all’ospedale ’Bufalini’ a Cesena a causa delle gravi condizioni. È ricoverato in medicina d’urgenza, ha riportato varie fratture, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Contusioni e traumi più lievi per tutti gli altri ciclisti rimasti coinvolti nella caduta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

