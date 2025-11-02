Ciclista travolto e ucciso da un’auto in corsa È caccia all’uomo

Un 78enne bolognese è morto nel primo pomeriggio di domenica 2 novembre per le conseguenze di un grave incidente stradale avvenuto alla periferia del capoluogo. L’uomo, in sella alla sua mountain bike, è stato urtato da un’automobile, una vecchia Opel Astra, il cui conducente non si è fermato. Secondo alcuni testimoni il veicolo avrebbe proseguito in direzione San Lazzaro di Savena, facendo rapidamente perdere le proprie tracce mentre scattavano i primi allarmi. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 13.30 in via degli Stradelli Guelfi: il ciclista pedalava sul margine della carreggiata durante un giro fuori porta quando è stato centrato da un’auto che procedeva nella stessa direzione di marcia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Scopri altri approfondimenti

Autista in carcere dopo avere travolto e ucciso l'operaio in bici sul ponte della Delizia, era già indagato per omicidio stradale: nel 2024 investì un ciclista - facebook.com Vai su Facebook

Ciclista travolto e ucciso da un'auto pirata a Bologna - Un uomo di 78 anni è stato investito e ucciso da un'auto pirata mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Lo riporta notizie.tiscali.it

Ciclista travolto e ucciso sul Ponte della Delizia, lunedì 3 novembre l’autopsia. Resta in carcere l’autista del furgone - Lunedì l’autopsia sul corpo di Kulwinder Kumar, il ciclista travolto e ucciso sul Ponte della Delizia: arrestato l’autista del furgone. Come scrive ilgazzettino.it

Autista in carcere dopo avere travolto e ucciso l'operaio in bici sul ponte della Delizia, era già indagato per omicidio stradale: nel 2024 investì un ciclista - Quando è scappato verso Codroipo con la bicicletta del povero Kulwinder Kumar incastrata nel paraurti, Paolo Vitiello era consapevole delle conseguenze penali che ... Secondo ilgazzettino.it