Ciclismo Fabio Felline si ritira | Lascio con serenità e gratitudine La storia continua diversamente
Si chiude la carriera di Fabio Felline. Nella giornata di ieri, sabato 1 novembre, il ciclista italiano tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram ha annunciato la scelta di terminare la sua attività da ciclista professionista, apertasi nel 2010 per concludersi quindici anni dopo, con l’ultima stagione corsa in forza alla Mbh Bank Ballan CSB Colpack, la squadra che lo ha lanciato. La notizia non arriva in un giorno qualsiasi. Il 1 novembre di consueto era infatti il giorno della cosiddetta “Fellinata”, ovvero della festa su due ruote che sanciva la fine dell’annata sportiva e l’inizio della preparazione per quella successiva. 🔗 Leggi su Oasport.it
