Ciclabile di via Panama il Comune di Roma modifica il progetto

Il Comune di Roma fa un (mezzo) passo indietro. Dopo le proteste dei residenti, la Giunta promette di modificare il progetto della pista ciclabile di via Panama, nel quartiere Parioli. Dovrebbero esserci meno fermate dell'Atac, una strada a due corsie per evitare che il traffico si blocchi e la riduzione della larghezza della pista. Che, alla fine, sarà comunque realizzata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ciclabile di via Panama, il Comune di Roma modifica il progetto

