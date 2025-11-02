Cicarevic | | C’è voglia di rivincita

Sulla carta e non solo è il big match di giornata in Eccellenza, considerando le potenzialità delle due squadre in campo ma anche per i significati che porta con sé la sfida. Alle 14,30 la Fermana riceve al Bruno Recchioni il Ksport Montecchio, leader del campionato in un match che assume un valore altissimo. E’ anche il ritorno a Fermo di Stefano Protti, uno che con la maglia canarina addosso ha scritto pagine importanti per poi tornare anche da allenatore in Lega Pro. L’ultima salvezza sul campo in Serie C è arrivata con lui in panchina, l’anno successivo al ripescaggio: poi anche un ritorno in corsa la stagione successiva ma alla fine dei conti arriverà comunque la retrocessione in Serie D. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

