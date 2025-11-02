Ci sono Kate Middleton e la regina Camilla dietro la decisione di Re Carlo di togliere i titoli al fratello Andrea

Dietro la decisione di re Carlo di rimuovere titoli e residenza ad Andrea, il peso silenzioso delle donne di corte: Camilla e Kate, unite nel voler chiudere per sempre uno dei capitoli più imbarazzanti di Buckingham Palace. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Ci sono Kate Middleton e la regina Camilla dietro la decisione di Re Carlo di togliere i titoli al fratello Andrea

