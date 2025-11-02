Ci ha lasciati Lutto nel cinema l’annuncio è appena arrivato | quei suoi ruoli indimenticabili

L’ attore francese Tchéky Karyo, celebre per il suo sguardo magnetico e la presenza intensa sullo schermo, è morto all’età di 72 anni a causa di un tumore. La notizia è stata confermata dalla sua famiglia, che ha espresso profondo dolore per la perdita. Nato a Istanbul nel 1953 con il nome di Baruh Djaki Karyo, da padre ebreo sefardita e madre greco-ortodossa, si trasferì da bambino a Parigi, dove coltivò la sua passione per la recitazione. Dopo gli studi al Conservatorio, iniziò la carriera teatrale, calcando anche il palcoscenico del Festival di Avignone, prima di approdare al cinema europeo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ci ha lasciati”. Lutto nel cinema, l’annuncio è appena arrivato: quei suoi ruoli indimenticabili

