Chivu | Vittoria di Carattere per l’Inter

L'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, è apparso sollevato dopo la gara. Ha commentato la vittoria per 2-1 contro il Verona. Ha subito sottolineato il grande spirito della squadra. Vittoria di carattere?Il tecnico ha esordito con parole decise. "Questa è stata una vittoria di coraggio",

#Chivu: «Si vince anche come abbiamo vinto oggi. Lo schema sul gol di #Zielinski non era mio, ero contrario» Dopo la vittoria con il #Verona: «#Lautaro non segna da una settimana, ma non è certo un dramma. Non costruiamo casi dove non ce ne sono» http - facebook.com Vai su Facebook

Le dichiarazioni di Cristian Chivu dopo la vittoria sulla Fiorentina: "Noi non ascoltiamo gli altri" - X Vai su X

Chivu: "Serviva la vittoria, ma possiamo fare meglio. Esposito? Grande partita" - Cristian Chivu si presenta davanti alle telecamere sereno e soddisfatto, ma con la consapevolezza che la sua Inter può migliorare ancora: "Avremmo potuto far meglio su alcuni aspetti - Da gazzetta.it

Chivu: "Inter in crescita. Thuram? Spero nulla di grave" - "La partita era importante e seria, l'atteggiamento è stato determinato dal tipo di partita che sapevamo di dover affrontare. Riporta corrieredellosport.it

Chivu: "Dumfries arrabbiato per il cambio? Deve esserlo. Inter dominante contro la Cremonese" - Possiamo ancora migliorare" "Per una volta mi prendo quello di buono che abbiamo fatto in campo. Lo riporta tuttosport.com