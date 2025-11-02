Il tecnico dell’ Inter Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa in seguito alla vittoria 2-1 contro il Verona. Le sue parole: « Ho rovinato la divisa con la scivolata sul gol, sono arrabbiati con me. Si vince anche così, loro sono una squadra insidiosa, ben organizzata, in alcuni momenti ci hanno messo in difficoltà, abbiamo saputo soffrire e in queste partite è più facile perdere che vincere. Poi fai gol all’ultimo ed esulti perché ci abbiamo provato sino in fondo”. Le parole di Chivu. Angelo Palombo (collaboratore tecnico di Chivu) artefice dello schema del gol di Zielinski? «Sì, ma ero contrario, se andava male era 1-0 per loro in contropiede. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Chivu: «Si vince anche come abbiamo vinto oggi. Lo schema sul gol di Zielinski non era mio, ero contrario»