Chivu in estasi dopo il 2-1 | prende in braccio Bastoni e scivola verso la squadra – VIDEO

di Dario Bartolucci Chivu esplode di gioia dopo l’autogol che regala la vittoria all’Inter al Bentegodi! La reazione dell’allenatore nerazzurro. Un’esultanza liberatoria, di quelle che raccontano più di mille parole. Al Bentegodi, dopo l’autogol di Frese che al 94’ ha consegnato all’Inter tre punti fondamentali contro l’Hellas Verona, Cristian Chivu è esploso di gioia, lasciandosi andare a una reazione spontanea che ha fatto il giro dei social. La partita sembrava ormai destinata a chiudersi sull’1-1, con i nerazzurri incapaci di concretizzare le occasioni create e con qualche brivido di troppo nel finale, come il palo colpito dall’Hellas nel primo tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu in estasi dopo il 2-1: prende in braccio Bastoni e scivola verso la squadra – VIDEO

