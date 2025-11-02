Chivu dopo Verona Inter | Partite così è più facile perderle che vincerle complimenti al Verona Il gol? Merito di Palombo non ero d’accordo

Calcionews24.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chivu dopo Verona Inter. Il tecnico dei nerazzurri ha commentato a Dazn il successo dei suoi in extremis al Bentegodi! Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il combattuto successo per 1-2 dell’Inter sul campo del Verona, valido per la decima giornata di Serie A 202526, Cristian Chivu ha analizzato con lucidità la prestazione dei suoi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

chivu dopo verona inter partite cos236 232 pi249 facile perderle che vincerle complimenti al verona il gol merito di palombo non ero d8217accordo

© Calcionews24.com - Chivu dopo Verona Inter: «Partite così è più facile perderle che vincerle, complimenti al Verona. Il gol? Merito di Palombo, non ero d’accordo»

Altri contenuti sullo stesso argomento

L’Inter vince a Verona solo nel recupero con un autogol di Frese: Chivu a -1 dal primo posto - L'Inter vince a Verona solo nel recupero con un autogol di Frese: Chivu a - Si legge su fanpage.it

chivu dopo verona interL'Inter si salva con un autogol al 93': Verona ko, Chivu a -1 dal Napoli - Nel recupero la deviazione di Frese condanna Zanetti e lancia Chivu in classifica ... Lo riporta corrieredellosport.it

Verona-Inter 1-2, ma per Chivu ci sono due problemi - I nerazzurri passano nel finale al 'Bentegodi', ma al termine di una prestazione contraddittoria: allenatore e non solo nel mirino ... Lo riporta calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Chivu Dopo Verona Inter